Rems-Murr-Kreis Zwei Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Von red/pj 17. September 2018 - 21:19 Uhr

Ein 20-Jähriger und eine 18-Jährige sind bei einem Unfall in Winnenden schwer verletzt worden. Der Motorradfahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.





4 Bilder ansehen

Winnenden - Bei einem Verkehrsunfall in der Winnender Innenstadt sind am Montagabend gegen 18.37 Uhr zwei Personen sehr schwer verletzt worden. Laut Polizeibericht waren ein 20-Jähriger und eine 18-Jährige auf dem Motorrad auf der Backnanger Straße unterwegs, als ein 74-jähriger Autofahrer beim Abbiegen nach links in den Rotweg die beiden jungen Menschen übersah.

Der 20-Jährige und die 18-Jährige wurden dabei sehr schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der Motorradfahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von 8000 Euro, das Motorrad ist schrottreif. Durch die Bergungsarbeiten gab es leichte Verkehrsbehinderungen.