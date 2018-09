Rems-Murr-Kreis Wilde Fahrt endet für Rentnerin glimpflich

Von red/dpa 20. September 2018 - 22:13 Uhr

Das Auto der Frau war nach dem Unfall schrottreif. (Symbolbild) Foto: dpa

Eine 79-Jährige verliert in Murrhardt die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Was folgt ist eine wilde Fahrt über Feldwege, Gebüsche und eine Böschung.

Aalen - Spektakulärer Unfall mit glimpflichem Ausgang: Eine 79-Jährige hat in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) auf einem abschüssigen Feldweg die Kontrolle über ihr Auto verloren. Danach „schanzte“ sie mit ihrem Wagen eine Böschung hinauf, durchbrach „im Flug“ ein Gebüsch, fuhr ein Stück steil hinab und krachte gegen Bäume, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, die Frau hatte Glück und wurde nur leicht verletzt.