Rems-Murr-Kreis: Wie Städte Unternehmen bei der Suche nach Nachfolgern unterstützen

Die Städtischen Wirtschaftsförderungen versuchen Firmen bei Nachfolgeregelungen zu unterstützen, wo sie können. Fellbach wurde für sein diesbezügliches Engagement sogar ausgezeichnet.
Wie in Weinstadt setzt man auch in den übrigen Großen Kreisstädten des Rems-Murr-Kreises beim Thema Nachfolgereglung auf einen intensiven Austausch mit örtlichen Betrieben, nicht nur in den Innenstädten, wie Marc Funk, der Geschäftsführer der Waiblinger Gesellschaft Wirtschaft, Tourismus und Marketing (WTM) berichtet: „Das Thema Unternehmensnachfolge geht alle Branchen an und ist auch immer wieder Gegenstand der Gespräche mit Betriebsinhabern.“