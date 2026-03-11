Rems-Murr-Kreis: Warum die S-Bahn-Sperrung auch den Autofahrern auf die Nerven geht

Vier Wochen lang fahren zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt keine S-Bahnen. Pendler müssen auf Busse oder Autos ausweichen – das hat Folgen für den Verkehr im Rems-Murr-Kreis.
Bus, Auto – oder doch Homeoffice? Diese Frage müssen sich derzeit viele Pendler aus dem Rems-Murr-Kreis stellen. Denn seitdem die S-Bahn-Strecke zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt gesperrt ist, dauert der Weg nach Stuttgart und zurück deutlich länger. Manche steigen auf den Ersatzbus um, andere setzen sich gleich ins Auto – und genau das wirkt sich auf den Verkehr aus.