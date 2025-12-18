Rems-Murr-Kreis: Warum das Remstal beim Tourismus-Marketing auf Künstliche Intelligenz setzt

Ein ambitioniertes KI-Projekt bringt den Remstal-Tourismus landesweit an die Spitze. Der Chat mit den virtuellen Gastgebern steht und fällt aber mit dem hinterlegten Datensatz.
Naturbursche Noah hat neben einem zünftigen Vesper auch gute Tipps für Wanderausflüge und Mountainbike-Touren im virtuellen Rucksack. Kulturfreund Kai-Alexander weiß, was in den Museen und Galerien läuft. Weinexpertin Vera kann bei Genießern mit Charme und Fachkompetenz die Lust auf gute Tropfen aus dem Remstal wecken. Und Familienmensch Franzi hat von der Schorndorfer Forscherfabrik bis zur herzoglichen Kugelbahn in Stetten viele Empfehlungen parat, die nicht nur Eltern, sondern auch Kinder begeistern.