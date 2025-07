Rems-Murr-Kreis: Vorbildliche Vorbereitung auf die spätere Berufs- und Studienwahl

Drei Schulen im Rems-Murr-Kreis engagieren sich offensichtlich besonders bei der Vorbereitung ihrer Schüler auf die Berufs- und Studienwahl. Dafür sind das Bildungszentrum Weissacher Tal, die Reinhold-Nägele-Realschule in Weinstadt und das Backnanger Gymnasium in der Taus mit dem sogenannten BoriS, dem Berufswahl-Siegel Baden-Württemberg, ausgezeichnet worden. Das Bildungszentrum in Weissach im Tal und die Weinstädter Realschule wurden erstmals, das Taus-Gymnasium schon zum zweiten Mal zertifiziert.

Mit dem Zertifikat würdigen die Projektträger – Industrie- und Handelskammer (IHK) Region Stuttgart, Handwerkskammer (HWK) Region Stuttgart und die Unternehmer Baden-Württemberg (UBW) – Bildungseinrichtungen, die sich in besonderem Maße für die berufliche und akademische Orientierung ihrer Schülerinnen und Schüler engagieren.

Siegel wird zunächst für drei Jahre verliehen

„Jeder Jugendliche sollte die Schule mit einer Grundidee für den eigenen beruflichen Werdegang verlassen. Dafür braucht es ein umfassendes Berufsorientierungskonzept an den Schulen, das die Schülerinnen und Schüler kontinuierlich begleitet“, erklärte Johannes Krumme, UBW-Referatsleiter für Schul- und Berufsbildungspolitik, anlässlich der Preisverleihung an diesem Dienstag. Genau hier setzten die Kriterien für das Berufswahlsiegel an.

Die prämierten Schulen hätten mit ihren Projekten und Initiativen ein mehrstufiges Auswahlverfahren mit Audits und Jurybesuchen durchlaufen, heißt es in einer Mitteilung der Handwerkskammer. Das „BoriS – Berufswahl-Siegel“ gilt für drei Jahre. Anschließend können sich die Bildungseinrichtungen für weitere fünf Jahre rezertifizieren lassen, um ihr Engagement langfristig sichtbar zu machen.

„Die zertifizierten Schulen übernehmen eine wichtige Vorreiterrolle: Sie zeigen den Schülerinnen und Schülern frühzeitig die Vielfalt beruflicher Möglichkeiten auf“, sagt Andrea Bosch, Leiterin Abteilung Berufliche Bildung und Fachkräfte der IHK Region Stuttgart.

Auch die regionale Wirtschaft soll profitieren

Die steigende Zahl an jungen Menschen ohne Berufsbildung und die gleichzeitig steigende Zahl der unbesetzten Ausbildungsplätze macht laut der Handwerkskammer Region Stuttgart deutlich, wie wichtig eine ergebnisoffene und vorurteilsfreie Berufsorientierung an Schulen ist. „Junge Menschen brauchen den Raum, durch eigene Erfahrungen in Praktika ihre Talente und Neigungen zu entdecken“, erklärte Jan Deike, Geschäftsführer für den Bereich Berufliche Bildung der Handwerkskammer Region Stuttgart. „Deshalb freut es uns sehr, dass die zertifizierten Schulen die Jugendlichen in der Berufsorientierung aktiv unterstützen. So fällt es vielen leichter, sich nach dem Abschluss für einen Beruf zu entscheiden.“ Das komme schließlich auch der regionalen Wirtschaft zugute: Denn die Betriebe bräuchten dringend gut ausgebildete Fachkräfte, so Deike.

Das Siegel-Projekt verfolgt drei zentrale Ziele: die Verbesserung der beruflichen und akademischen Orientierung von Schülerinnen und Schülern, den Ausbau der Zusammenarbeit zwischen Schulen und externen Partnern sowie die Schaffung von Transparenz über bestehende Angebote und Aktivitäten. Weitere Informationen finden sich unter www.boris-bw.de.