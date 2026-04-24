Der Rems-Murr-Kreis hat beim Wettbewerb „VfB im Ländle“ einen Spitzenrang geholt. Jetzt gibt es limitierte T-Shirts und Hoodies bis 29. April online zu bestellen.

Der Landkreis Rems-Murr hat beim Wettbewerb „VfB im Ländle“ den ersten Platz unter allen teilnehmenden Landkreisen erreicht und landesweit nur hinter dem Stadtkreis Stuttgart abgeschnitten. Als Anerkennung hat der VfB Stuttgart dem Landkreis eine exklusive Fanartikel-Kollektion überreicht. Dazu gehören limitierte T-Shirts und Kapuzenpullis mit dem Design „Dunkelroter Rems-Murr-Kreis“.

Übergeben wurde die Kollektion nach Angaben des Landratsamtes beim VfB-Heimsieg gegen den Hamburger SV am 12. April. Mit von der Partie waren Landrat Richard Sigel, VfB-Präsident Dietmar Allgaier sowie sein Vize Andreas Grupp und Sportkreispräsident Reinhold Sczuka.

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Bestellt werden können die Artikel ab sofort bis einschließlich Mittwoch, 29. April, über die Homepages des Landratsamts via www.rems-murr-kreis.de.

Kreis punktet mit Mitgliederzuwachs

Grundlage des Wettbewerbs war der prozentuale Zuwachs neuer VfB-Mitglieder innerhalb von zwölf Monaten. Bewertet wurde die Zahl der neuen Mitglieder, der sogenannten „Dunkelroten“, pro 10.000 Einwohner (Stichtag 31. Dezember 2024).

Der Rems-Murr-Kreis kam dabei auf 10.286 Mitglieder insgesamt und 2307 Neuzugänge. Daraus ergab sich eine Quote von 54,13. Damit lag der Kreis auf Rang zwei hinter dem Stadtkreis Stuttgart, war aber der bestplatzierte Landkreis. Hinter dem Rems-Murr-Kreis folgten die Landkreise Esslingen, Ludwigsburg und Böblingen.

Landrat Richard Sigel sieht darin ein deutliches Zeichen für die enge Bindung vieler Menschen in der Region an den VfB. „Der erste Platz unter den Landkreisen zeigt, wie groß die Begeisterung für den VfB im Rems-Murr-Kreis ist. Über 2300 neue Mitglieder in nur einem Jahr – das ist eine beeindruckende Leistung unserer Fangemeinde. Ich freue mich, dass wir mit der exklusiven Kollektion nun ein Stück dieser Begeisterung an die Menschen im Landkreis weitergeben können“, wird Sigel in einer Mitteilung zitiert.

Nur kurze Zeit erhältlich

Erhältlich sind T-Shirts mit der Aufschrift „Dunkelroter Rems-Murr-Kreis“ für 23,99 Euro für Erwachsene und 15,99 Euro für Kinder. Die Kapuzenpullis kosten 55,99 Euro für Erwachsene und 39,99 Euro für Kinder.

Nach Angaben des Landkreises ist die Stückzahl begrenzt. Pro Person dürfen maximal sechs Teile bestellt werden. Bestellungen sind nur bis einschließlich 29. April 2026 möglich.

Auch Verlosung auf Instagram geplant

Zusätzlich will der Landkreis auf seinem Instagram-Account zehn der limitierten T-Shirts verlosen. Die Aktion läuft über den Account @remsmurrkreis.

Die besten fünf im Überblick

Auf Platz eins landete der Stadtkreis Stuttgart mit 15.845 Mitgliedern, 4.320 Neuzugängen und einer Quote von 66,63. Der Rems-Murr-Kreis folgt mit 10.286 Mitgliedern, 2.307 Neuzugängen und einer Quote von 54,13. Dahinter liegen der Landkreis Esslingen mit einer Quote von 50,33, der Landkreis Ludwigsburg mit 47,08 und der Landkreis Böblingen mit 45,88.