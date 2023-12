Rems-Murr-Kreis: Vermisstenfahndung nach 83-Jähriger aus Burgstetten

2 Die Polizei bittet um Hinweise – das Fahndungsbild befindet sich aus rechtlichen Gründen in der Bildergalerie. Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Eine 83-Jährige aus dem Rems-Murr-Kreis wird vermisst. Die Polizei startet eine Vermisstenfahndung und bittet mit einem Foto um Mithilfe.











Im Lauf der Nacht von Freitag auf Samstag hat die 83-jährige Heidi S. nach Angaben der Polizei unbemerkt ihre Wohnung in Burgstetten-Kirschenhardthof im Rems-Murr-Kreis zu Fuß verlassen und ist seither vermisst. Es bestehe die Gefahr, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befinden könnte. Am Samstagmorgen wurden daher entsprechende Suchmaßnahmen eingeleitet, an denen ein Polizeihubschrauber, ein Personenspürhund vom Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen und eine Rettungshundestaffel im Einsatz waren. Die bisherigen Suchmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Darum hat die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet.