Rems-Murr-Kreis Unfallfahrer will Drogentest fälschen und fliegt auf

Von red/pj 25. April 2018 - 18:31 Uhr

Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht der Beamten. Foto: dpa

Ein 21-Jähriger streift in Fellbach mit seinem Auto ein geparktes Fahrzeug. Die Polizei hat den Verdacht, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss steht. Beim Urintest will der Verursacher schummeln und fliegt auf.

Fellbach - Ein 21 Jahre alter Autofahrer hat am Mittwochvormittag in der Vorderen Straße in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) mit seinem Renault einen geparkten Peugeot gestreift und dabei einen Sachschaden von circa 600 Euro angerichtet. Bei der Unfallaufnahme kam den Polizisten der Verdacht, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stehen könnte.

Als dem Verursacher eine freiwillige Urinprobe angeboten wurde, stimmte der Mann zwar zu, beim Ergebnis wollte er allerdings tricksen: Statt mit seinem Urin füllte der Mann den vorgesehenen Becher mit Wasser auf. Der Täuschungsversuch flog schnell auf und der 21-Jährige wurde noch mal zur Urinprobe gebeten. Ein anschließender Schnelltest bestätigte den Verdacht der Einsatzkräfte und schlug positiv auf den Konsum von Amphetamin an. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst.

Dem 21-Jährigen drohen nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und die Entziehung seines Führerscheins.