1 Regenwasser hat in drei Orten im Rems-Murr-Kreis und im Ostalbkreis das Leitungswasser verunreinigt. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Regen ist in drei Orten im Rems-Murr-Kreis und im Ostalbkreis in die Trinkwasserversorgung eingedrungen. Leitungswasser muss dort abgekocht werden.











Link kopiert



In zwei Orten im Rems-Murr-Kreis und in einem Ort im Ostalbkreis gilt seit Samstagabend ein Gebot zum Abkochen des Trinkwassers. Konkret handele es sich um Ortsteile in Altdorf, Kaisersbach und Gschwend, teilte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz am Samstag mit. Regenwasser sei in die Versorgung eingedrungen, es käme zu Verunreinigungen.