Rems-Murr-Kreis: Traumberuf Zirkusartistin – „Ich schlüpfe in Rollen und lerne viel über mich selbst“

Traumberuf Zirkusartistin – „Ich schlüpfe in Rollen und lerne viel über mich selbst“

1 Wenn Jette Plock und ihre Akrobatikpartnerin eine Darbietung machen, geht es ihnen immer auch darum, mit ihren Figuren wichtige Themen darzustellen. Foto: privat

Jette Plock wusste schon früh, was sie werden will – Zirkusartistin. Jetzt ist sie auf der einzigen Artistenschule Süddeutschlands auf dem besten Weg. In der Ausbildung im Schwäbischen Wald lernt sie Partnerakrobatik und fordert sich und ihren Körper.











Jette Plock weiß es noch so genau, als sei es erst gestern gewesen. Dieser Moment, als sie als Erstklässlerin – damals noch in ihrer Heimatstadt Hamburg – zum ersten Mal beim Kinder- und Jugendzirkus mitgemacht hat und augenblicklich fühlte, dass sie bleiben will.