Rems-Murr-Kreis Tödlicher Bahn-Unfall

Von red/aks 29. März 2018 - 16:28 Uhr

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem tödlichen Unfall aufgenommen. Foto: dpa

Eine einfahrende Bahn überrollt am Bahnhof in Murrhardt einen 19-Jährigen Mann, der kurz zuvor auf die Gleise gelaufen war. Der junge Mann stirbt bei dem Unfall.

Stuttgart - Am Mittwochvormittag ist es zu einem tödlichen Bahnunfall in der Bahnhofstraße in Murrhardt im Rems-Murr-Kreis gekommen.

Laut Polizei ereignete sich der tödliche Unfall gegen 8.25 Uhr, als eine Bahn aus Richtung Gaildorf in den Bahnhof Murrhardt einfahren wollte. Ein 19-jähriger Mann lief plötzlich auf die Bahngleise, der Lokführer konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und überrollte den jungen Mann.

Während der Unfallaufnahme war der Bahnverkehr zwischen Gaildorf und Murrhardt bis etwa 10.15 Uhr unterbrochen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.