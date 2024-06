Tierschützer demonstrierten am Samstag in Backnang

5 „RespekTiere“ steht auf einem großen Transparent. In Backnang haben am Samstag Tierschützer für das Wohl von Tieren demonstriert. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

In Backnang sind am Samstag Tierschützer auf die Straße gegangen. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.











In Backnang hat es am Samstag eine Demonstration für den Tierschutz gegeben. Nach Auskunft der Polizei war die Demonstration angemeldet und genehmigt. Die Polizei war vor Ort und hat den Demonstrationszug begleitet. Insgesamt nahmen etwa 60 Personen an der Demonstration teil.