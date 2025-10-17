Rems-Murr-Kreis: Theaterstück klärt über Tricks von Telefonbetrügern auf

Das Theaterstück „Tatort Telefon“ klärt über die Maschen von Telefonbetrügern auf. Unterstützt wird das Projekt unter anderem von der Kreissparkasse Waiblingen.

Die Zahl von Betrugsfällen und -versuchen ist seit Jahren hoch. Kriminelle greifen dabei tief in die Trickkiste und suchen sich häufig gezielt ältere Menschen als Opfer heraus. Das Theaterstück „Tatort Telefon“, das laut einer Mitteilung der Kreissparkasse Waiblingen unter anderem von der Stiftung des Geldinstituts gefördert wird, soll über diese Betrugsmaschen aufklären. Kürzlich fand eine Aufführung in Berglen-Oppelsbohm statt. In diesem Jahr sind noch drei weitere Vorstellungen im Rems-Murr-Kreis geplant.

Allein bei der Kreissparkasse Waiblingen seien in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 186 Betrugsversuche, unter anderem durch Schockanrufe, Enkeltricks oder Phishing, registriert worden, heißt es in der Mitteilung. Die meisten davon seien durch aufmerksame Mitarbeitende verhindert worden. Für die Präventionsarbeit in diesem Bereich hat die Kreissparkasse 13.000 Euro an die Initiative Sicherer Landkreis gespendet.

Das interaktive Theaterstück „Tatort Telefon“ klärt über diese Betrugsmaschen auf. Es sei von der Stiftung der Kreissparkasse Waiblingen gemeinsam mit den Theaterpädagogen von DIE-Theater-Experten, der Initiative Sicherer Landkreis und dem Polizeipräsidium Aalen ins Leben gerufen worden. Darin würden Seniorinnen und Senioren über verschiedene aktuelle Telefon-Betrugsmaschen informiert.

Kürzlich fand eine Aufführung im evangelischen Gemeindehaus in Oppelsbohm statt. Zwei Schauspieler von DIE-Theater-Experten zeigten dabei auf humorvolle Art echte Vorgehensweisen Krimineller auf und bezogen auch das Publikum mit ein. Nach dem Stück beantworteten zwei Polizeibeamtinnen Fragen aus dem Publikum und gaben weitere Ratschläge, wie man sich am besten vor Telefonbetrug schützt. Unter anderem empfahlen sie, ein Familienkennwort zu vereinbaren. Bei zweifelhaften Anrufen könne dieses einfach abgefragt und ein Betrüger so enttarnt werden.

Weitere Aufführungen in Backnang, Urbach und Kirchberg/Murr:

Backnang: Am 21. Oktober, 14 Uhr, im Saal des Seniorenbüros in Backnang (Im Biegel 13)

Urbach: Am 12. November, 14.30 Uhr, in der Auerbachhalle Urbach (Seebrunnenweg 15)

Kirchberg/Murr: Am 3. Dezember, 14 Uhr, im CVJM-Heim Kirchberg/Murr (Gaisberg Weg 5)

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht notwendig.