Rems-Murr-Kreis: Super für 2,99 Euro? So viel kostet der Sprit aktuell in und um Waiblingen

Durch den Krieg im Nahen Osten sind auch die Kraftstoffpreise im Rems-Murr-Kreis explodiert. Wo können Autofahrer aktuell noch günstig tanken? Wir haben die Preise in Echtzeit.
Der Preis für einen Liter Diesel liegt vielerorts weit über der Zwei-Euro-Marke, auch fürs Super-Benzin werden an den meisten Zapfsäulen gut 30 Cent mehr verlangt als noch vor einer Woche. Auslöser des massiven Anstiegs ist der Krieg im Nahen Osten – der militärische Konflikt hat die Spritpreise europaweit explodieren lassen.