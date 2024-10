1 Infolge des Sturms ist es am Donnerstag zu Stromausfällen gekommen. Foto: stock.adobe.com

Zeitweise ohne Strom sind am Donnerstagmorgen die Einwohner mehrerer Ortschaften im Rems-Murr-Kreis geblieben. Schuld war das stürmische Wetter mit seinen Folgen.











Link kopiert



Das stürmische Wetter hat am Donnerstagmorgen gegen 6.10 Uhr Stromausfälle in mehreren Gemeinden im Rems-Murr-Kreis verursacht. Nach Angaben des zuständigen Energieversorgers Syna fiel in Teilen von Murrhardt, Fornsbach, Kirchenkirnberg, Oberbrüden und Unterbrüden-Auenwald sowie Sechselberg-Althütte der Strom aus.