Rems-Murr-Kreis: So funktionieren die neuen Passbild-Automaten in den Rathäusern

Die Stadtverwaltungen im Rems-Murr-Kreis haben biometrische Fotostationen der Bundesdruckerei aufgestellt und setzen so die bundesweiten Vorgaben um.
Mancher erinnert sich eventuell noch mit gewissem Unbehagen an frühere Zeiten: Um ein neues Ausweisdokument zu erhalten, besuchte man zunächst den Friseur seines Vertrauens, um dann kurz danach beim Fotografen vorbeizuschauen oder sich in die Kammer eines Lichtbildautomaten in der Bahnhofsunterführung zu setzen, um das entsprechende Kopfbild erstellen zu lassen. Oft genug entsprach das ausgedruckte Resultat keineswegs jenem Bild, das die Person sich eigentlich von sich selbst gemacht hatte.