Rems-Murr-Kreis Schuppenbrand in Korb

Von red/pj 21. März 2018 - 22:58 Uhr

Am Mittwochabend bricht in einem Schuppen in Korb ein Feuer aus. Ein Person wird dabei verletzt.





5 Bilder ansehen

Korb - Am Mittwochabend ist in Korb (Rems-Murr-Kreis) ein Feuer in einem Schuppen ausgebrochen. Die Ursache für den Brand ist nach Polizeiangaben bislang noch nicht geklärt.

Einsatzkräfte brachten die Flammen unter Kontrolle und löschten den Brand. Eine Person wurde durch das Feuer leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte.

Weitere Informationen waren am Abend nicht zu erhalten. Ein ausführlicher Bericht folgt.