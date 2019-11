1 Die Vermisstensuche im Rems-Murr-Kreis hat ein trauriges Ende genommen. Foto: Phillip Weingand

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung und Unterstützung aus der Luft hatte die Polizei nach einem Mann aus Schorndorf gesucht. Sein Leichnam und sein Auto wurden schließlich in einem Waldstück entdeckt.

Schorndorf - Der seit Montagmorgen vermisste Mann aus Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) ist tot. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Leichnam sowie das Auto des Mannes am Dienstag in einem Waldstück zwischen Schorndorf und Schlichten entdeckt. An der Suche war auch ein Hubschrauber beteiligt – der entscheidende Hinweis kam allerdings von einem Zeugen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen; Hinweise auf ein Verbrechen oder ein Fremdverschulden gibt es allerdings bislang keine. Die Polizei hatte mit einem öffentlichen Fahndungsaufruf und einem Foto nach dem Schorndorfer gesucht.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/