1 Das Trio und der 21-Jährige lieferten sich einen heftigen Schlagabtausch. Foto: geschichtenfotograf.de/Philip Weingand

In der Bahnhofstraße geraten ein Trio und ein 21-Jähriger aneinander. Die Polizei bittet um Hinweise – Anhaltspunkte für einen Zusammenhang zur Messerstecherei vom Wochenende gibt es keine.















Am frühen Montagabend ist es in Fellbach zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Gegen 18 Uhr war in der Bahnhofstraße ein 21 Jahre alter Mann auf drei junge Männer getroffen. Laut der Polizei kannte er das Trio flüchtig; es kam zu einem Streit, bei dem die Kontrahenten gegenseitig mit Fäusten und Füßen aufeinander losgingen und sich auch verletzten. Bei der Auseinandersetzung soll auch das Handy des 21-Jährigen geraubt worden sein.

Die mutmaßlichen Angreifer flüchteten nach dem Vorfall. „Möglicherweise haben diese auch noch ein unweit entfernt stehendes Auto mutwillig beschädigt“, heißt es in einer Mitteilung. „Der Geschädigte hat uns nicht gesicherte Namen der mutmaßlichen Angreifer genannt – das wird jetzt alles überprüft“, so ein Polizeisprecher. Woher sich der 21-Jährige und das Trio kannten, sei ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 / 5 77 20 zu melden.

Bereits am Samstagabend hatte es in Fellbach eine Gewalttat gegeben. Am Berliner Platz war ein 16-Jähriger mit schweren Stichverletzungen gefunden worden. Laut dem Polizeisprecher Rudolf Biehlmaier gibt es jedoch keine Hinweise darauf, dass zwischen den beiden Fällen ein Zusammenhang besteht. Der mutmaßliche Täter, ein 19-Jähriger, sitzt in Untersuchungshaft. „Der Gesundheitszustand des Opfers ist stabil“, so der Sprecher. Auch in dem Fall vom Wochenende laufen die Ermittlungen: „Die Motivlage ist noch unklar“, so Biehlmaier. Es gebe auf jeden Fall eine Vorbeziehung von Opfer und Tatverdächtigem. Berichte, laut denen sich der junge Mann und der Jugendliche wegen einer Frau gestritten hatten, will er jedoch weder dementieren noch bestätigen.