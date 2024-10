Rems-Murr-Kreis: S-Bahn: Ausfälle durch Luftballon

1 Wegen Schäden in der Oberleitung der Stammstrecke fuhr die S 3 am Donnerstagvormittag nur bis Cannstatt. Die S 2 endete bereits in Waiblingen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Wegen des Kurzschlusses in der Stuttgarter Stammstrecke konnten viele Pendler am Donnerstagvormittag nicht nach Stuttgart gelangen.











Link kopiert



Neben den Schäden und Verspätungen durch den Ex-Hurrican „Kirk“ hatte eine andere Panne am Donnerstagmorgen noch weit gravierendere Auswirkungen auf Pendler aus dem Rems-Murr-Kreis in Richtung Landeshauptstadt: Ein metallbeschichteter Luftballon auf der Stammstrecke, also im Stuttgarter S-Bahn-Tunnel, sorgte für einen Kurzschluss. Deshalb war stundenlang gar kein oder nur ein eingeschränkter S-Bahn-Betrieb möglich.