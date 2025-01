Premiere im Ziegeleiseebad in Schorndorf „Klasse Atmosphäre“ – besondere Winter-Party im Freibad

„Kultur am See im Schnee“ lockte bei seiner Premiere viele Gäste ins Schorndorfer Ziegeleiseebad. Am 24. und 31. Januar wird weitergefeiert mit Livemusik, Feuertonnen und Lichterglanz am winterlichen See.