Rems-Murr-Kreis Müllmann angefahren und schwer verletzt

Von red 08. Dezember 2017 - 18:05 Uhr

Der Müllmann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Foto: Phillip Weingand / Symbolbild

Ein 43-jähriger Mitarbeiter der Müllabfuhr wird am Freitagvormittag während seiner Arbeit von einem Linienbus angefahren. Der Mann wird dabei schwer verletzt.

Stuttgart - Ein 43-jähriger Müllmann ist bei einem Unfall in Fellbach-Oeffingen (Rems-Murr-Kreis) am Freitagvormittag schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Mitarbeiter der Müllabfuhr gegen 8.30 Uhr in der Hauptstraße, Höhe Goethestraße in Fellbach-Oeffingen mit dem Leeren von Mülltonnen beschäftigt.

Ersten Ermittlungen zufolge trat er dabei unachtsam hinter dem Müllwagen auf die Gegenfahrspur. Er wurde dabei von einem Linienbus erfasst, dessen 63 Jahre alter Fahrer nicht mehr anhalten konnte.

43-Jähriger schwer verletzt

Durch den Zusammenprall wurde der 43-Jährige auf den Gehweg geschleudert und schwer verletzt. Zur Versorgung des Schwerverletzten wurde ein Notarzt mittels Hubschrauber eingeflogen. Rettungskräfte flogen den Verletztem dann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefonnummer 07191/8929-90 bei der Polizei zu melden.