Rems-Murr-Kreis: Messerattacke – 37-Jähriger und 30-Jähriger geraten aneinander

Am Donnerstagabend kamen ein 30-Jähriger und ein 37-Jähriger in Waiblingen derart aneinander, dass die Polizei gerufen wurde.

Am Donnerstagabend kam es in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) laut der Polizei zu einem vermutlichen Angriff mit einem Messer.

Zwei Männer im Alter von 30 und 37 Jahren hielten sich am Donnerstagabend gegen 22 Uhr im Bereich des Alten Postplatzes in Waiblingen auf. Der 30-Jährige forderte laut Polizeiangaben die Rückzahlung geliehenen Geldes ein, was der 37-Jährige verneinte. Der 37-Jährige zog zudem ein Messer und verletzte den Jüngeren an der Schulter.

Lesen Sie auch

Beide Männer entfernten sich vom Tatort, wobei der Geschädigte wenig später an der Asylunterkunft Innere Weidach angetroffen werden konnte. Es wurde der Rettungsdienst hinzugezogen, der den Leichtverletzten in ein Krankenhaus brachte. Die Polizei ermittelt nun.