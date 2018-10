Rems-Murr-Kreis Mercedes-Teile für 80.000 Euro gestohlen

Von Phillip Weingand 15. Oktober 2018 - 12:07 Uhr

Die Polizei in Waiblingen hat es mit hochprofessionellen Autoteil-Dieben zu tun. Foto: Phillip Weingand / STZN

Es war eine groß angelegte Aktion: Unbekannte haben bei einem Autohändler in Waiblingen elf Mercedes-Pickups aufgebrochen und Ersatzteile ausgebaut. Ein Polizeisprecher hat eine Vermutung, was mit der Diebesbeute passiert ist.

Waiblingen - Auto-Ersatzteile im Wert von schätzungsweise 80 000 Euro haben Unbekannte am Sonntag in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) erbeutet. Die Täter gingen in einer aufwendigen Aktion vor: Sie brachen zwischen 3 und 20.30 Uhr den Zaun eines Autohändlers in der Heerstraße auf. Auf dem Gelände angekommen, schlugen sie an elf Mercedes-Pickups der X-Klasse Scheiben ein und entriegelten die Motorhauben.

Dann bauten sie Stoßstangen und Beleuchtungseinheiten aus und nahmen sie mit. Die Polizei geht deswegen davon aus, dass die Täter mit einem großen Fahrzeug oder Anhänger unterwegs waren. Sie nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0 71 51/95 04 22 entgegen.

Laut einem Polizeisprecher ereignen sich solche groß angelegten Diebstähle von hochwertigen Ersatzteilen in regelmäßigen Abständen. „Bislang waren das meist Teile für BMWs oder Audis – jetzt war eine Zeitlang Ruhe“, so der Sprecher. Erfahrungsgemäß würden die gestohlenen Teile nach Osteuropa abtransportiert.