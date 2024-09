Rems-Murr-Kreis: Kreistag konstituiert sich mit Verspätung neu

1 89 Kreisräte sind am Montag in Waiblingen auf ihr Amt vereidigt worden. Foto: Gottfried Stoppel

Eigentlich hätte sich das Gremium bereits am 22. Juli neu aufstellen sollen. Nun ist die Vereidigung der neuen Kreisräte über die Bühne gegangen – just an jenem Ort, der Grund für die Verzögerung gewesen ist.











Link kopiert



Es ist vollbracht. Der Landrat Richard Sigel hat am Montagnachmittag im Waiblinger Bürgerzentrum die am 9. Juni neu gewählten Kreisräte für ihr Amt vereidigt. Eigentlich war die Zeremonie bereits vor der Sommerpause, am 22. Juli in der Fellbacher Schwabenlandhalle, geplant. Doch die Neukonstituierung musste kurzfristig wieder abgeblasen werden.