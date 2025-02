Rems-Murr-Kreis: Kinderfasching, Rathaussturm – Die besten Veranstaltungen im Rems-Murr-Kreis

Hexen, Knollenbäuch, Schlossgeister und Postmichel – Narren in verschiedensten Kostümen ziehen mit Guggenmusik und manchem Schabernack durch die Innenstadt. Bereits am zweiten Februarwochenende schlängelte sich zum 44-Jahr-Jubiläum Fellbacher Carneval Club ein bunter Zug mit rund siebzig Narrenvereinen durch die Straßen, gesäumt von Tausenden Besuchern. „Da sind noch wenige Konkurrenzveranstaltungen im Umkreis, so ist gewährt, dass viele Gruppen teilnehmen können“, sagte Martin Thaler vom FCC über die frühe Terminwahl. Schon im Mai 2024 sei das Datum festgelegt worden – bewusst, damit Luft zur Hauptfastnachtswoche mit Rathaussturm und Co. bleibt.

Der Faschingsumzug in Waiblingen ist ein Besuchermagnet. Die Veranstalter erwarten rund 10 000 Zuschauer. Foto: Gottfried Stoppel

Waiblinger „Salathengste“ probieren immer wieder Neues aus

Die Waiblinger Karneval Gesellschaft mit ihrer Maskengruppe der „Salathengste“ war beim Fellbacher Jubiläumsumzug dabei. Danach geht es für die Waiblinger Karneval Gesellschaft weiter mit dem Umzug am 23. Februar in Lauchheim und beim Rosenmontagsumzug in Schlossberg im angrenzenden Ostalbkreis. „Wir schauen immer, dass wir etwas Neues in der Kampagne machen“, sagt Jörg Knöllinger, der Präsident der Waiblinger Karneval Gesellschaft. Neu ist beim Waiblinger Umzug am Samstag, 1. März, bei dem sie schon seit rund zwanzig Jahren dabei sind, dass Fahne und Anstecker gemeinsam mit der 1. Waiblinger Faschingsgesellschaft gestaltet sind. Mit einer Maske, wie sie die Salathengste tragen, ist das Gesichtsfeld deutlich eingeschränkt, sagt Knöllinger: „Man sieht quasi nur in einem Rechteck, auch nicht nach links oder rechts.“ Das sollten Besucher der Straßenumzüge berücksichtigen.

Am 28. Februar steigt das Buttenrennen des Fellbacher Carneval Clubs an der Neuen Kelter. Foto: Gottfried Stoppel

Zum Faschingsumzug in Waiblingen werden rund 10 000 Besucher erwartet

Der große Umzug durch die Waiblinger Innenstadt startet um 14. 30 Uhr. „Wir erwarten etwa 10 000 Besucher“, sagt Dieter Streitenberger, der Präsident der 1. Waiblinger Faschingsgesellschaft, „es ist die zweitgrößte Veranstaltung in Waiblingen nach dem Altstadtfest, die Stadt unterstützt uns dabei gut.“ Streitenberger betont, dass so ein großes Event nur gemeinsam gestemmt werden kann. „Du brauchst die Mannschaft“, sagt er. Er freue sich, dass viele junge Mitglieder im Boot sind. Rund 90 Gruppen, von denen einige aus dem Schwarzwald anreisen, ziehen mit ihren fast 2500 Teilnehmern durch die Stadt am 1. März. Trotz vieler anderer Umzüge, die auch am Faschingssamstag in der Nähe steigen – etwa in Wäschenbeuren und in Esslingen-Wernau – sei der Umzug in Waiblingen der größte, sagt der Zunftmeister der 1. Waiblinger Faschingsgesellschaft, Benni Stein. „Ich bin mega stolz“, sagt der 42-Jährige. Auch wenn es in hiesigen Gefilden nach wie vor etwas schwer sei, die Fasnet ans Publikum zu bringen.

Beim Nachtumzug in Murrhardt gibt’s viel Guggenmusik auf die Ohren

Wer am selben Tag nochmals Fasching feiern möchte, hat die Chance beim Murreder Nachtumzug. „Wir erwarten etwa 5000 Besucher“, sagt Diana Spreu. Sie ist mit ihrem Bruder und Zunftmeister Matthias Schlichenmaier im Vorstand der Narrenzunft Murreder Henderwäldler und Zunftmeisterin. Es nehmen etwa 48 Gruppen mit 1200 Teilnehmern an dem nächtlichen Umzug durch die Gassen teil. Bei der Planung spiele eine Rolle, wie groß die jeweiligen Gruppen seien. Manche bestehen aus wenigen Maskenträgern, manche Fasnetsvereine würden mit bis zu 50 Mitgliedern teilnehmen.

Für den Nachtumzug in Murrhardt hätten sie entschieden, dass Musikboxen außen vor bleiben. Das gelte seit etwa fünf Jahren. Diese Vorgabe habe sich aus ihrer Sicht bewährt. Guggenmusiker kommen, so ihre Erfahrung, nicht gegen die laute Musik aus den Boxen an. Beim Nachtumzug könnten sie also gebührend mit ihren schrägen Tönen gehört werden. So seien meist sechs bis acht Guggenmusik-Gruppen mit von der Partie. Am 1. März geht der Murreder Nachtumzug in die 15. Runde. Start des Umzugs ist um 19.11 Uhr. Am Montag, 3. März, geht es um 13.11 Uhr mit der Kinderfasnet mit kleinem Umzug in Murrhardt weiter. Die fünfte Jahreszeit in Murrhardt endet mit dem Fasnetsverbrennen auf dem Marktplatz am Dienstag, 4. März, um 19.11 Uhr.

Große Auswahl beim Fasching für die Kleinen

Ein paar Tipps für kleine Fasnetfans, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit:

Faschingsdienstag, 4. März - großer Kinderfasching von 14.30 Uhr an im Bürgerzentrum Waiblingen

Sonntag, 2. März - Spiel, Spaß und Tanz ist beim Kinderfasching in Fellbach am in der Alten Kelter geboten. Start ist um 15.11 Uhr.

Sonntag, 2. März, ab 13.31 Uhr Kinderfasching des TSF Welzheim in der Justinus-Kerner-Halle.

Sonntag, 2. März - Kinderfasching der Waiblinger Karneval Gesellschaft „Die Salathengste“ von 14 bis 17 Uhr in der Gemeindehalle Bittenfeld.

Dienstag, 4. März - Fasching für die Kleinen ist in Urbach, Beginn 15 Uhr in der Auerbachhalle.

Dienstag, 4. März – Kinderfasching in Oeffingen mit Clown Clip in der Turn- und Festhalle, Beginn 15 Uhr.

Samstag, 22. Februar – Kinderfasching wird in Waiblingen-Beinstein am, Beginn um 14.11 Uhr, in der Beinsteiner Halle gefeiert.

Sonntag, 23. Februar, geht es in Winterbach ab 14 Uhr mit einem Umzug mit Pauken und Trompeten vom Gleisdorfer Platz durch die Ortsmitte zur Salierhalle, wo Kinderfasching gefeiert wird.

Sonntag, 23. Februar – Kinderfasching in Kernen-Rommelshausen ab 14.30 Uhr im katholischen Gemeindesaal, Beethovenstraße.

Das Rathaus in Fellbach wird um 12 Uhr gestürmt

Die große Konfettikanone stellen die Narren des Fellbacher Carneval Clubs im Fellbacher Rathausinnenhof bereit, um die Verwaltungstrutzburg kräftig zu befeuern: Zum Rathaussturm am Donnerstag, 27. Februar, ab 12 Uhr sind Fasnetfans eingeladen. Auch in anderen Gemeinden und Städten wird das Rathaus von den Narren gestürmt: In Waiblingen übernehmen die Narren ab 17.30 Uhr das Kommando. Einen Tag später, am Freitag, 28. Februar, steigt das Mannschafts-Buttenrennen des Fellbacher Carneval Clubs am Vorplatz der Neuen Kelter in Fellbach ab 18 Uhr.