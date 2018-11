Rems-Murr-Kreis Kind bleibt auf Spielplatz in Röhre stecken

Von red 10. November 2018 - 17:05 Uhr

In Remshalden musste ein Kind aus einer Röhre befreit werden. Foto: dpa

Schreckmoment auf einem Spielplatz in Remshalden: Ein Kind bleibt in einer Röhre stecken. Doch der Zwischenfall geht glimpflich aus.

Remshalden - Eine Neunjährige ist auf einem Spielplatz im Rems-Murr-Kreis in einer Röhre steckengeblieben und hat damit einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte sich das Mädchen am Freitag in Remshalden beim Spielen in der Röhre derart verkeilt, das es sich nicht mehr selbst befreien konnte.

Die Feuerwehr erlöste das Kind demnach aus der misslichen Lage, indem sie anrückte und das Spielgerät zerlegte. Die Neunjährige kam vorsorglich in ein Krankenhaus.