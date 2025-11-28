Rems-Murr-Kreis: Keine neue Klage gegen Kassenärztliche Vereinigung – Kreis setzt auf Reform

Die Schließung der Notfallpraxen hat Folgen – doch anstatt dagegen weiter zu klagen, will der Rems-Murr-Kreis nun lieber neue Wege gehen.
Ein weiteres Mal vor Gericht ziehen? Nein, sagt der Rems-Murr-Kreis – und lenkt um. Trotz wachsender Sorgen rund um die ambulante Versorgung verzichtet der Landkreis auf eine erneute Klage gegen die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW). Wie das Landratsamt mitteilt, empfehlen sowohl die Kommunale Gesundheitskonferenz als auch der Sozialausschuss dem Kreistag einstimmig, diesen Schritt nicht zu gehen.