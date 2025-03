1 Ein Bundeswehr-Düsenjäger vom Typ Tornado flog am Dienstag über das Remstal (Symbolfoto). Foto: dpa/Harald Tittel

Laute, dröhnende und donnernde Geräusche am Himmel haben am Dienstag Menschen im Rems-Murr-Kreis aufgeschreckt. Wir haben nachgeforscht, was dahintersteckt.











Was waren das für laute, dröhnende und donnernde Geräusche am Himmel? Darüber rätselten am Dienstag einige Menschen im Rems-Murr-Kreis. „War es ein Flugzeug oder eine Rakete?“, fragt ein Facebook-Nutzer etwa. Eine Frau postet in dem sozialen Netzwerk: „Das war heftig, hat mir Angst gemacht.“