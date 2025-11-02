Rems-Murr-Kreis: Junge Erwachsene profitieren von Nachholeffekt auf dem Arbeitsmarkt

Die schwache Konjunktur hinterlässt ihre Spuren: Die übliche Herbstbelebung kommt im Oktober später als in vergangenen Jahren – und fällt vergleichsweise bescheiden aus.

Trotz einer nach wie vor angespannten Konjunktur hat der Oktober dem Arbeitsmarkt im Rems-Murr-Kreis eine leichte Belebung beschert. Die Waiblinger Agentur für Arbeit spricht von einem saisonbedingten Aufwärtstrend, die Arbeitslosenquote ging auf 4,6 Prozent zurück. „Wie erhofft ist ein Nachholeffekt eingetreten, von dem vor allem junge Erwachsene profitiert haben“, sagt die Leiterin Christine Käferle über die aktuelle Entwicklung. Trotz der leichten Verbesserung seien am Arbeitsmarkt allerdings weiterhin die Spuren der wirtschaftlichen Schwäche sichtbar.

11232 Menschen waren im Rems-Murr-Kreis im Oktober arbeitslos gemeldet Insgesamt waren Ende Oktober 11 232 Frauen und Männer im Rems-Murr-Kreis arbeitslos gemeldet. Das waren 432 Menschen weniger als im September. Vor einem Jahr lag die Zahl der Arbeitslosen knapp über der Marke von 10 000 Menschen. Insgesamt 1021 Personen meldeten sich im Oktober arbeitslos. Im gleichen Zeitraum konnten 894 Menschen eine Beschäftigung aufnehmen. Weitere 948 Personen begannen eine Aus- oder Weiterbildung.

Auch landesweit ging die Arbeitslosigkeit zurück. Die Arbeitslosenquote ging im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte zurück und liegt derzeit auf 4,5 Prozent. Im Oktober vergangenen Jahres betrug sie 4,3 Prozent.

Nachdem der übliche Abbau der Arbeitslosigkeit nach den Sommerferien bei den Menschen unter 25 Jahren nahezu ausgeblieben war, verzeichnet die Agentur für Arbeit im Oktober einen Rückgang um 199 Jugendliche. „Ich freue mich, dass in den letzten Wochen die Arbeitslosigkeit unter den jungen Erwachsenen deutlich abgenommen hat. Die Arbeitslosenquote in dieser Altersgruppe sank von 4,2 auf 3,4 Prozent“, betont Käferle.

Nach wie vor gibt es im Rems-Murr-Kreis mehr als 2500 unbesetzte Arbeitsplätze

Aktuell betreut das Jobcenter Rems-Murr 54 Prozent aller arbeitslos gemeldeten Personen im Landkreis. Ende Oktober sind kreisweit über 2.500 offene Arbeitsplätze gemeldet. Sie sind zu finden unter www.arbeitsagentur.de/jobsuche. „Ich möchte die Betriebe ausdrücklich ermutigen, ihren Personalbedarf bei uns zu melden. Die Chancen sind gut, Fachkräfte zu rekrutieren“, sagt Käferle.