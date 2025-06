Neben „Waiblingen erfrischt“, „Schorni Style“ und den Backnanger „Straßen Musik Tagen“ lockt im Sommer am Donnerstag auch die Reihe „Live im Park“ in Fellbach.

Zum Feierabend lockt die Party: Nicht „immer wieder sonntags“, wie es einst das Schlagerduo Cindy & Bert mit ihrem bis heute bekannten Gassenhauer vorgab, sondern immer wieder donnerstags geht’s in diversen Städten des Rems-Murr-Kreises zur partytauglichen Sache.

Denn der Donnerstagabend hat sich seit einiger Zeit als besonderer Termin für regelmäßige sommerliche Veranstaltungen auch im Landkreis entwickelt. So heißt es auch in diesem Jahr wieder „Waiblingen erfrischt“, in Backnang stehen bald die „Straßen Musik Tage“ bevor. Und in Fellbach startet an diesem Donnerstag die noch bis Anfang September reichende Reihe „Live im Park“.

Waiblingen erfrischt“ noch bis 2. Oktober

Bereits seit dem 5. Juni lockt „Waiblingen erfrischt“ bis in den Oktober immer donnerstags in die Kreishauptstadt. An 17 Abenden verwandelt sich der Marktplatz in eine einladende After-Work-Location. Weingüter und Gastronomen aus der Region verwöhnen das Publikum mit erlesenen Tropfen aus dem Remstal und kulinarischen Gaumenfreuden. Von 17 bis 20.30 Uhr können Gäste inmitten der charmanten Altstadt das besondere Ambiente genießen.

Zwei besondere Highlights warten in diesem Jahr auf die Besucher: Am 18. September steigt die Opern-Edition, Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Internationalen Opernwerkstatt bieten passende Arien Bei der Bier-Edition am 2. Oktober begrüßt erstmals eine Craft Beer Brauerei die Gäste. Eremita Braukunst führt gemeinsam mit dem Beinsteiner Ortsvorsteher und Biersommelier Thilo Schramm durch den Abend. Infos zu den Beteiligten unter www.waiblingen.de.

Straßenmusik in Backnang ab 31. Juli

Noch ein bisschen warten muss man auf die vom Backnanger Kultur- und Sportamt organisierten dritten „Straßen Musik Tage“. Ganz im Stile eines klassischen Afterwork-Events werden an sieben Donnerstagen vom 31. Juli bis 11. September in den frühen Abendstunden unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler aus der Region live auftreten.

Ohne aufwendige Technik präsentieren die Musikerinnen und Musiker in vorwiegend akustischen Versionen eigene Stücke und Cover bekannter Songs aus Pop und Rock. Hierzu wurde eigens eine mobile Bühne gebaut, die an unterschiedlichen Spielorten in kürzester Zeit aufgestellt werden kann. So profitieren gleichermaßen Gastronomie und Einzelhandel in der gesamten Innenstadt von der Straßenmusik-Veranstaltungsreihe.

Infos zum Programm unter www.backnang.de

Sommermeile im Schorni Style

Im Rahmen der aktuellen Sommermeile in Schorndorf wird der geschmückte Straßenzug zwischen Marktplatz und Rosenplatz einmal in der Woche zum „After-Work Donnerstag Schorni Style“ mit Livemusik. Von 18 bis 22 Uhr können Besucherinnen und Besucher den Feierabend genießen, Freunde treffen und den Tag bei guter Musik und Sommerlaune ausklingen lassen. Am Donnerstag, 3. Juli, ist die Band Waschbrett bei Schorni Style zu Gast.

„Die Sommermeile ist außerdem in die SchoWo integriert und geht nahtlos in unsere Reihe Summer in the City über, die am Donnerstag, 31. Juli, beginnt“, erläutert Julia Geiger vom Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement.

Infos zum Programm unter www.schorndorf.de

Soundtrack zum Fellbacher Sonnenuntergang

Den größten Zulauf dürfte allerdings Fellbach mit seiner mittlerweile fünften Auflage von „Live im Park“ haben. Mal sind es 2000 Fans, mal an die 4000 Gäste, die sich auf dem Guntram-Palm-Platz tummeln, macht an zehn Donnerstagabenden in der Summe rund 30 000 Menschen. Als „Soundtrack zum Sonnenuntergang“ bezeichnet Gerhard Ammon, Geschäftsführer der Stadtwerke Fellbach (SWF), das vom Energieversorger organisierte Event, das keinen Eintritt kostet.

Seinen Ursprung hatte das Feierabend-Festival im Jahr 2019 als Beitrag der Stadtwerke zur damaligen Remstal-Gartenschau. „Wir sehen das Ganze als eine After-Work-Veranstaltung, wir wollen keine Party-Location bis weit in die Nacht.“

Deshalb beginnen die Konzerte um 18.30 Uhr und enden gegen 21.30 Uhr. Ärger mit den Anwohnern habe es bisher jedenfalls bei „Live im Park“ fast gar keine gegeben. Ammon: „Man kommt sauber und zu einer vernünftigen Zeit mit klarem Kopf heim und kann, sofern erforderlich, am Freitag zur Arbeit gehen.“

Die Band Brothers in Arms bietet am 3. Juli in Fellbach Klassiker von Dire Straits. Foto: Veranstalter

Der SWF-Chef spricht von einem „wunderschönen Ambiente“ und einer „Super-Location“ vor der Schwabenlandhalle. Dort ist die Bühne aufgebaut, doch auch dahinter tummeln sich viele Menschen auf den Stufen des Atriums – und die aus dem Boden schießenden Fontänen sind an heißen Tagen vor allem für die Kinder eine willkommene Abkühlung.

Auftakt mit Brothers in Arms

Schon der Auftakt am Donnerstag, 3. Juli, verspricht einen rappelvollen Stadtpark. Zu Gast ist die Band Brothers in Arms mit ihrer Dire-Straits-Tribute-Show. Zwei weitere hochkarätige Tribute-Bands hat Organisatorin und Pop-Expertin Sabine Sorg ebenfalls an Land gezogen: Die Formation Viva La Vida geben die Songs von Coldplay authentisch wieder (21. August), die Band Help lässt die goldene Ära des Rock’n’Roll mit den jungen und mittleren Beatles wiederaufleben – von „Twist and Shout“ bis „Let it be“ (28. August).

Reichlich Spaß verspricht auch der Abschluss mit der Golden Glitter Band und ihren Erinnerungen an die Schlagerhelden der 1970er Jahre.

Infos zum Programm unter www.stadtwerke-fellbach.de