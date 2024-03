1 Die Raumnot in der Fellbacher Fröbelschule ist groß. Foto: Patricia Sigerist

Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren im Kreis platzen aus allen Nähten. Um der Raumnot kurzfristig zu begegnen, soll jetzt in Waiblingen eine Außenklasse der Fellbacher Fröbelschule eingerichtet werden. In Schorndorf gibt es andere Pläne.











Link kopiert



Während die Anmeldungen in den Regelschulen in den vergangenen Jahren durch die Bank eher zurück gegangen sind, ist von der demografischen Entwicklung in dieser Hinsicht an den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) im Rems-Murr-Kreis nichts zu spüren. Im Gegenteil: Die Schülerzahlen sind kontinuierlich angestiegen – so stark, dass man in Kombination mit einem eklatanten Lehrer- und Fachkräftemangel sowie neu aufkommenden Förderbedarfen in diesem Bereich zum Teil in erhebliche Schwierigkeiten geraten ist.