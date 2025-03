Rems-Murr-Kreis: Gebärdensprache für Babys – „Die Beziehung zum Kind wird intensiver“

1 Mit den Händen reden und sich darüber ausdrücken, bevor es mit der Sprache geht, das lernen die Kinder bei Sandy Kaiser. Foto: privat

Sandy Kaiser hat gehörlose Eltern. Ihre Kindheit waren blinkende Telefone, Fernsehen mit Untertitel und eine Geheimsprache, mit der man durch geschlossene Fenster reden kann. Nun zeigt sie Babys die Gebärden zum Kommunizieren.











Wenn Sandy Kaiser spricht, dann nutzt sie dazu nicht nur Wörter. Sie redet auch mit ihrem Gesicht und mit den Händen. „So untermale ich meine Worte. Der ganze Körper ist in Bewegung“, sagt Sandy Kaiser und fügt gleich noch an, dass das auch einen entscheidenden Nachteil mit sich bringe. „Ich habe absolut gar kein Pokerface. Alles, was ich sage, zeigt sich auch in meiner Mimik, da kann ich nichts verheimlichen, was nicht immer von Vorteil ist“, sagt die 33-Jährige und lacht. Sie nimmt es mit Humor und erinnert sich auch an viele Momente, in denen ihr die Sprache ihrer Eltern viele Vorteile gebracht hat.