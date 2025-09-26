Rems-Murr-Kreis: Ganztagsbetreuung an Grundschulen wird Pflicht – aber Finanzierung wackelt

Ab dem Schuljahr 2026/27 haben Kinder einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen. Wie sind die Einrichtungen im Kreis vorbereitet – und was bieten sie bereits jetzt an?
Im Schuljahr 2026/27 ist es so weit: Kinder, die dann eingeschult werden, haben einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Bereits Mitte März 2026 müssen die Eltern der Erstklässler ihren Bedarf anmelden. Für Schulen und Schulträger wird die Zeit also langsam knapp, denn die Betreuung im großen Stil will gut organisiert und vor allem finanziert werden. In Fellbach sieht man den geplanten Änderungen mit drei offenen Ganztagsgrundschulen – Zeppelinschule, Anne-Frank-Schule und Albert-Schweitzer-Schule – relativ entspannt entgegen.