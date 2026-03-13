1 Polizisten verwiesen die 38 Jahre alte Frau der Wohnung. Foto: Lermer/blaulichtzentrale.de

Heftiger Ehestreit in Plüderhausen: Eine 38-Jährige greift bei einer Auseinandersetzung mit ihrem Gatten zum Messer. Ein Sprecher erklärt die Sicht der Polizei.











Am Donnerstagabend ist die Polizei in Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) zu einem Fall häuslicher Gewalt ausgerückt. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt, war in einem Wohngebiet ein Ehepaar in einen heftigen Streit geraten. Bei der Auseinandersetzung zwischen dem 44 Jahre alten Mann und der 38 Jahre alten Frau blieb es offenbar nicht nur bei Worten: Die 38-Jährige soll im Verlauf sogar zu einem Messer gegriffen haben.