1 Einsatz an der Herzog-Christoph-Schule in Murrhardt. Foto: 7aktuell/Kevin Lermer

Aus der Herzog-Christoph-Schule wurde der Polizei eine Gefahrenlage gemeldet. Schwer bewaffnete Beamte durchkämmten die Gebäude – und stellten fest, dass keine Gefahr besteht. Der Großeinsatz hatte Gründe.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Polizei war am Dienstagvormittag mit starken Kräften in der Herzog-Christoph-Schule in Murrhardt im Einsatz. Gegen 10.45 Uhr war in der Schule ein Alarm ausgelöst und eine Gefahrenlage gemeldet worden. Rund 20 Streifenwagen rasten zu der Schule. Schwer bewaffnete Polizisten durchsuchten den Gebäudekomplex, auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.