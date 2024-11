1 Einbrecher suchen zurzeit verstärkt Wohnungen im Rems-Murr-Kreis heim. Foto: picture-alliance/dpa/Wilhelm Leuschner

Im Rems-Murr-Kreis häufen sich Einbruchsdelikte: Mehrere Wohnungen wurden innerhalb eines Tages Ziel von Einbrechern. Die Polizei warnt und erklärt, wie man sich schützen kann.











In den vergangenen Tagen ist es an verschiedenen Orten im Rems-Murr-Kreis zu Einbrüchen gekommen. Betroffen waren Wohnungen in Weinstadt, Aspach, Fellbach und Schorndorf.