Rems-Murr-Kreis ehrt Helden: 1111 Fluthelfer geehrt: „Ihr Einsatz kann nicht hoch genug eingeschätzt werden“

Sven Knödler hat kaum Zeit zum Durchatmen. Der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands im Rems-Murr-Kreis ist im Waiblinger Bürgerzentrum gerade von der Bühne gegangen, als er schon wieder zurückgerufen wird. Kaum hat er selbst die Bevölkerungsschutz-Einsatzmedaille des Landes Baden-Württemberg für seinen Einsatz bei der Flutkatastrophe 2024 entgegengenommen, darf er stellvertretend neue in Empfang nehmen – um sie an andere Rot-Kreuz-Helfer weiterzureichen, die wie er tagelang im Schlamm standen, Keller leer pumpten, Menschen retteten.

DRK-Geschäftsführer Sven Knödler war selbst als Helfer im Einsatz. Foto: Gottfried Stoppel

Im Rahmen der Kreistagssitzung am Montag wurden die Medaillen an Helferinnen und Helfer aus dem Rems-Murr-Kreis übergeben – stellvertretend für 1111 Geehrte. Innenminister Thomas Strobl (CDU) hatte bereits am 2. Juni im Neuen Schloss in Stuttgart den landesweiten Auftakt gemacht: 6000 Medaillen für Menschen, die unter widrigsten Bedingungen Großartiges geleistet haben.

Lesen Sie auch

„Ihr Einsatz kann nicht hoch genug eingeschätzt werden“, betonte Landrat Richard Sigel, der zusammen mit Staatssekretär Siegfried Lorek die Auszeichnungen überreichte. Die eigentliche Flut der Medaillen wird nun nach und nach in den Städten und Gemeinden verliehen. Die Katastrophe, die diesen Dank nötig machte, ist noch präsent. Rudersberg, Berglen, Teile Schorndorfs – über Nacht wurden Orte zu Katastrophengebieten. Autos landeten auf Dächern, Stahltüren wurden von der Wucht der Wassermassen eingedrückt. „Wir hörten die Anrufe, die Schreie und konnten nicht eingreifen“, hatte Sven Knödler vom DRK-Kreisverband damals erschüttert gesagt.

Die Katastrophe ist auch nach einem Jahr noch präsent

Viele der Geehrten waren selbst betroffen, standen mit nassen Füßen im eigenen Keller, während sie andernorts Leben retteten. „Das ist ein starkes Zeichen des Zusammenhalts“, so Sigel. Und mehr als das: ein Zeichen dafür, dass Solidarität nicht nur ein Wort ist, sondern im Rems-Murr-Kreis gelebt wird.