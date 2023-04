7 Der Stadtbiergarten in Schorndorf gehört zu den Favoriten unserer Leser (Archivbild). Foto: Gottfried Stoppel

Am Montag ist Feiertag, der 1. Mai – und damit beginnt für viele, die ein kühles Blondes an der frischen Luft mögen, die Biergartensaison. Der Rems-Murr-Kreis hat in dieser Hinsicht einiges zu bieten. Unsere Übersicht zeigt eine Auswahl der beliebtesten und schönsten Biergärten – ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Da sich das Wetter derzeit aber immer noch wechselhaft zeigt, lohnt es sich, vor einem Besuch vorsichtshalber nachzufragen, ob der jeweilige Wunschort tatsächlich offen ist.

Eine Arche für Biergartenfreunde: L’Arca in Waiblingen

Die Vereinsgaststätte des VfL Waiblingen präsentiert sich in diesem Jahr in einem neuen Gewand: In dem bootsartigen Holzkubus, den die Macher L’Arca, also Arche, getauft haben, war einst das Lokal Vorratskammer in Weinstadt-Strümpfelbach zuhause. Dann ist die Arche jedoch umgezogen und in Waiblingen vor Anker gegangen. Sie verfügt auch über einen Biergarten. Auf der Speisekarte stehen italienische Gerichte. Laut den Betreibern der L’Arca wird der Biergarten voraussichtlich vom 3. Mai an geöffnet haben.

Gutbürgerliche Küche im Innenhof des Schnitzbiegels in Fellbach

Die Weinstube Im Schnitzbiegel in Fellbachs Teilort Schmiden befindet sich in einem denkmalgeschützten Bauernhaus – doch das Lokal verfügt auch über einen Biergarten mit sehr schönem Ambiente. Die Gäste loben dort nicht nur die Qualität der traditionell-schwäbischen Speisen, sondern auch den Service. Da der Schnitzbiegel-Biergarten jedoch kein Geheimtipp ist, sollte man einen Tisch reservieren, wenn ein Besuch geplant ist. Der Webseite des Lokals zufolge beginnt auch für den Schnitzbiegel mit dem Mai die Biergartensaison.

Spielplatz inklusive: Der Biergarten im Schlichenhöfle Althütte

Der Biergarten des Birkenhofs in Althütte-Schlichenhöfle liegt ziemlich ab vom Schuss, am Ende einer Sackgasse zwischen Althütte und Waldenweiler. Speziell Familien mit Kindern kommen hier auf ihre Kosten. Mütter und Väter können ihre Sprösslinge bedenkenlos auf dem Abenteuerspielplatz und einer angrenzenden Wiese herumtollen lassen. Auf der Speisekarte stehen unter anderem schwäbische Spezialitäten. Neben dem Bier sind auch die hausgemachten Eistees sehr zu empfehlen. Der Biergarten im Schlichenhöfle ist schon jetzt bei schönem Wetter geöffnet, ein Besuch lässt sich gut mit einem Abstecher – zum Beispiel zum Ebnisee oder dem Schwaben-Park – verbinden.

Das sind die Biergarten-Favoriten unserer Leser

Auf unserer lokalen Facebook-Seite „Rems-Murr-Report“ haben wir unsere Community nach ihren Biergarten-Favoriten im Rems-Murr-Kreis gefragt. Besonders beliebt sind demnach die Sportgaststätte Fairplay in Kernen-Rommelshausen, die für ihre Gemütlichkeit und den Zwiebelrostbraten gelobt wird. Weitere Empfehlungen bekommt der Biergarten vom Weissacher Tälesbräu, wo man lokal gebraute Bierklassiker und Craftbiere serviert bekommt.

Der Biergarten Zum Kuckuck in Fellbach bekommt von unseren Lesern eine Empfehlung für seine schöne Lage und die dort angebotenen Saftschorlen – und das Backnanger Waldheim bei Vesna ist beliebt für seine Lage am Rand des Plattenwaldes, in der Nähe eines Spielplatzes, und dass Kinder und Hunde dort ebenfalls willkommen sind. Unsere Follower aus Schorndorf wiederum empfehlen vor allem den Stadtbiergarten Hahn’sche Wiesen und den Platzhirsch.

Strandgefühle beim Täless-Beach in Weissach

Kein Biergarten im engen Sinn, aber ein Tipp für jene, die Erfrischungen und Streetfood unter freiem Himmel etwas abgewinnen können, ist der Täless-Beach in Weissach. An jedem Juni-Wochenende sowie am ersten Juli-Wochenende werden auf dem Parkplatz an der Welzheimer Straße in der Ortsmitte zwölf Tonnen Sand aufgeschüttet. Cocktails und Livemusik aus unterschiedlichen Sparten sollen Strandflair aufkommen lassen, für Kinder gibt es einen eigenen Bereich. Am ersten und dem letzten Beach-Termin veranstalten die Macher rund um die Likörmanufaktur Granny G. zudem ein Streetfood-Festival, zu dem Foodtrucks mit allerlei verschiedenen Leckereien kommen.

Am Hofgut Hagenbach tut sich etwas in Sachen Biergarten

Im vergangenen Jahr hat der Hofgut-Hagenbach-Besitzer Mathias Wurche den Biergarten in Backnang noch zusammen mit seinem Team selbst gestemmt. Seit einiger Zeit sucht er jedoch nach Pächtern für den Biergarten, der nicht nur wegen seiner idyllischen Lage, sondern auch für die dort abgehaltenen Events beliebt war. Nun gibt es nun offenbar einige Interessenten für die Pacht. Möglicherweise, lässt Wurche durchblicken, werde es schon in diesem Sommer mit einem neuen Biergarten-Konzept weitergehen. Man darf also gespannt sein.

Interaktive Suche Eine Karte mit weiteren empfehlenswerten Biergärten im Landkreis finden Sie unter stzlinx.de/biergarten-rems