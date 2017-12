Rems-Murr-Kreis Polizei sucht Räuber mit Tiermaulpulli

Von red/wei 12. Dezember 2017 - 17:39 Uhr

Die Polizei sucht nach diesem auffälligen Pullover. Foto: Polizei/StZN

Im Sommer wurden in Fellbach und Schorndorf zwei Tankstellen und ein Schnellrestaurant überfallen. Jetzt hat sich die Polizei erneut an die Öffentlichkeit gewandt – mit einem ungewöhnlichen Aufruf.

Fellbach/Schorndorf - Offenbar noch keine heiße Spur gibt es von einer Raubserie, die sich im Sommer dieses Jahres in Fellbach und Schorndorf ereignet hat. Jetzt wendet sich die Polizei deshalb mit Bildmaterial an die Öffentlichkeit. Zwei Tankstellen sowie ein Schnellrestaurant sind mutmaßlich von dem selben Täter überfallen worden.

Nachdem am 11. August ein McDonalds-Restaurant in Fellbach überfallen worden war, schlug der Täter nur wenige Tage später woanders zu: Am 15. August wurde in der Stuttgarter Straße in Schorndorf gegen 23.45 Uhr eine Tankstelle überfallen. Bei der Auswertung von Bildern geriet ein Unbekannter ins Visier der Ermittler, der etwa 30 Minuten vor der Tat in Begleitung eines weiteren Mannes aus der S 2 gestiegen und in Richtung der Stuttgarter Straße gegangen war.

Bei dem Überfall auf die Tankstelle in Fellbach am 27. Juli 2017 war der Täter mit einem schwarzen Pulli bekleidet. Auf diesem Kleidungsstück war auf der Frontseite ein Tiermaul aufgedruckt, wie es auf dem Foto zu sehen ist. Die Kripo Waiblingen bittet um Hinweise an die Rufnummer 0 71 51/95 00 .