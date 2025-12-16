Rems-Murr-Kreis: Die Millionen aus Berlin sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein

Trotz des Sondervermögens für Infrastruktur ist der Kreis-Etat auf Kante genäht. Die Kreisumlage liegt bei 35,9 Prozent – auch wenn die Städte und Gemeinden über die Belastung ächzen.
Totz aller Klagen der Städte und Gemeinden über die enorme Geldnot in den kommunalen Kassen will der Rems-Murr-Kreis auch im kommenden Jahr mehr als ein Drittel der vor Ort erwirtschafteten Steuerkraftsummen für die eigenen Aufgaben abschöpfen. Das ist das Ergebnis eines erneut zähen Ringens um die exakte Höhe der Kreisumlage – und wurde bei der Entscheidung über den Rems-Murr-Etat für das Jahr 2026 am Montag mit großer Mehrheit beschlossen.