Die Diakonie Stetten und die Paulinenpflege Winnenden wollen enger zusammenarbeiten. Beide Einrichtungen reagieren damit auf den wachsenden Druck im Sozialbereich.

Zwei große Namen der sozialen Arbeit im Rems-Murr-Kreis rücken näher zusammen. Die Diakonie Stetten und die Paulinenpflege Winnenden wollen künftig in mehreren Bereichen enger kooperieren. Beide Einrichtungen sprechen von einem bewussten Signal in schwierigen Zeiten: Der wirtschaftliche Druck steige, Fachkräfte fehlten, gleichzeitig nähmen Bürokratie und Anforderungen an soziale Dienstleistungen weiter zu.

Wie beide Träger in einer gemeinsamen Mitteilung erklären, soll die Zusammenarbeit schrittweise ausgebaut werden. Geplant seien unter anderem ein intensiverer fachlicher Austausch, Kooperationen bei Qualifizierung und Personalentwicklung sowie gemeinsame Initiativen in der politischen Interessenvertretung.

Die Botschaft dahinter ist deutlich: Große soziale Einrichtungen versuchen, Kräfte zu bündeln, ohne ihre Eigenständigkeit aufzugeben.

Traditionsreiche Sozialträger prägen Rems-Murr-Kreis

Sowohl die Diakonie Stetten als auch die Paulinenpflege gehören zu den prägenden Sozialträgern in der Region Stuttgart. Beide Einrichtungen entstanden im 19. Jahrhundert aus diakonischen Initiativen – zu einer Zeit, als staatliche Hilfesysteme kaum existierten.

Die Paulinenpflege wurde bereits 1823 von dem evangelischen Pfarrer Friedrich Jakob Heim in Winnenden gegründet. Ursprünglich kümmerte sich die Einrichtung um arme und benachteiligte Kinder. Daraus entwickelte sich über Jahrzehnte eine große Organisation der Jugend- und Behindertenhilfe. Heute beschäftigt die Paulinenpflege nach eigenen Angaben mehr als 1500 Mitarbeitende und bietet rund 3800 Maßnahmeplätze an. Schwerpunkte liegen unter anderem in der Jugendhilfe, der beruflichen Bildung, der Unterstützung von Menschen mit Behinderung sowie in spezialisierten Angeboten für hör- und sprachbehinderte Menschen.

Die Diakonie Stetten entstand 1849 und zählt heute ebenfalls zu den größten sozialen Trägern in Baden-Württemberg. Rund 4000 Mitarbeitende begleiten Menschen mit Behinderung, Senioren, Menschen mit psychischen Erkrankungen sowie Kinder, Jugendliche und Familien. Die Einrichtung ist an mehr als 35 Standorten aktiv, unter anderem im Rems-Murr-Kreis, in Stuttgart sowie in mehreren umliegenden Landkreisen.

Soziale Einrichtungen unter Druck: Kooperation als Lösung?

Dass sich die beiden traditionsreichen Häuser nun enger abstimmen wollen, kommt nicht überraschend. Viele soziale Einrichtungen stehen bundesweit unter erheblichem Druck. Steigende Personalkosten, zunehmende Bürokratie und der Mangel an Fachkräften treffen auch große Träger zunehmend hart.

In der gemeinsamen Erklärung sprechen die Vorstände offen von „wirtschaftlichem, strukturellem und gesellschaftlichem Druck“, der die gesamte Branche betreffe. Statt mit Rückzug reagieren die beiden Einrichtungen nun mit Kooperation.

Die Vorstände Carlo-Noé und Andreas-Maurer (Paulinenpflege) sowie Friedemann Kuttler und Dietmar Prexl (rechts, Diakonie Stetten) Foto: Paulinenpflege/Diakonie Stetten

„Wer heute soziale Verantwortung trägt, kann es sich nicht leisten, nur nebeneinander zu arbeiten“, erklären die Vorstände. Zusammenarbeit solle dort enger werden, wo gemeinsame Herausforderungen auch gemeinsame Antworten verlangten.

Dabei geht es ausdrücklich nicht um eine Fusion. Beide Häuser betonen, ihre jeweilige Identität und Eigenständigkeit behalten zu wollen. Vielmehr soll geprüft werden, in welchen Bereichen gemeinsames Handeln Vorteile bringt.

Der Wunsch nach mehr politischem Einfluss

Gerade im Sozialbereich wächst seit Jahren der Wunsch vieler Träger nach stärkerer politischer Einflussnahme. Denn Einrichtungen wie die Diakonie Stetten oder die Paulinenpflege übernehmen Aufgaben, die oft zwischen sozialem Anspruch und wirtschaftlicher Realität stehen.

Die Diakonie Stetten gilt seit Jahrzehnten als wichtiger Akteur in der Behindertenhilfe und der Inklusion. Die Einrichtung verweist auf ihre lange Geschichte als „Wegbereiter der Inklusion“. Dort entstanden unter anderem frühe Konzepte der Heilerziehungspflege.

Auch die Paulinenpflege hat ihre historischen Wurzeln bis heute stark in ihre Arbeit eingebunden. Besonders die Förderung gehörloser und hörbehinderter Menschen prägt die Einrichtung seit fast zwei Jahrhunderten. Hinzu kommen Schulen, Berufsbildungswerke, Werkstätten und Wohnangebote für Menschen mit Unterstützungsbedarf.

Beide Organisationen eint damit nicht nur ihre evangelische Tradition, sondern auch ein ähnliches Selbstverständnis: soziale Teilhabe ermöglichen und Menschen langfristig begleiten.

Kooperation statt Konkurrenz

Die geplante Zusammenarbeit könnte deshalb auch über die Region hinaus aufmerksam beobachtet werden. Während viele soziale Träger bislang eher nebeneinander arbeiteten, wächst angesichts knapper Ressourcen der Druck zu Kooperationen.

Die Vorstände formulieren es in der Mitteilung bewusst grundlegend: „Wer Teilhabe sichern will, muss Zusammenarbeit stärken.“

Noch bleibt offen, wie weit die Kooperation am Ende reichen wird. Zunächst sollen einzelne Projekte entwickelt und erprobt werden. Klar ist aber bereits jetzt: Zwei der größten sozialen Einrichtungen im Rems-Murr-Kreis stellen sich gemeinsam auf eine Zukunft ein, die für die gesamte Branche anspruchsvoller werden dürfte.