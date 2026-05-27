Die Diakonie Stetten und die Paulinenpflege Winnenden wollen enger zusammenarbeiten. Beide Einrichtungen reagieren damit auf den wachsenden Druck im Sozialbereich.
Zwei große Namen der sozialen Arbeit im Rems-Murr-Kreis rücken näher zusammen. Die Diakonie Stetten und die Paulinenpflege Winnenden wollen künftig in mehreren Bereichen enger kooperieren. Beide Einrichtungen sprechen von einem bewussten Signal in schwierigen Zeiten: Der wirtschaftliche Druck steige, Fachkräfte fehlten, gleichzeitig nähmen Bürokratie und Anforderungen an soziale Dienstleistungen weiter zu.