Rems-Murr-Kreis: Defektes Kabel legt Stromversorgung lahm
In einigen Kommunen waren zahlreiche Haushalte zeitweise ohne Elektrizität (Symbolfoto). Foto: /Bihlmayerfotografie

Am Dienstagnachmittag ist in einigen Kommunen in der Umgebung von Backnang der Strom ausgefallen.

Am Dienstagnachmittag ist in einigen Kommunen in der Umgebung von Backnang der Strom ausgefallen. Wie der Energieversorger Syna, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Süwag Energie, mitteilt, kam es kurz vor 14 Uhr in Teilen von Allmersbach am Weinberg, Großaspach, Hof und Lembach, Nassach, Jux, Kleinaspach, Oberstenfeld, Rietenau und Spiegelberg (Rems-Murr-Kreis) zu einer Unterbrechung der Stromversorgung.

 

Laut der Pressemitteilung war es ein defektes Kabel, das den Ausfall der Elektrizität verursachte. Ein Großteil der Betroffenen hätte knapp 40 Minuten ohne Strom auskommen müssen. Um 16.18 Uhr seien dann alle Haushalte wieder versorgt gewesen. Die Reparatur des Kabels werde durch das Service-Team der Syna vor Ort vorgenommen.

Die Süwag-Tochter Syna bündelt die Netzkompetenz des Unternehmens und verantwortet die Versorgung der Haushalte. Mit ihren Netzen versorgt sie in Teilen von Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bayern rund 1,7 Millionen Menschen mit Strom und 300.000 Menschen mit Gas.

 