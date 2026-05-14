Rems-Murr-Kreis: Das wechselhafte und kühle Wetter kann den Spaß am Vatertag nicht verderben
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Der Weg hinauf zum Bergfest des Kleinheppacher Männergesangsvereins auf dem Kleinheppacher Kopf (links) war von der Mittagszeit an stark frequentiert. Beim Höflesfest (rechts) wurde außerdem mit einem vielfältigen Musikprogramm gefeiert. Foto: Gottfried Stoppel

Zwar ist das Wetter am Vatertag kühl und wechselhaft gewesen, aber doch nicht so schlecht wie vorhergesagt. Diverse Feste im Rems-Murr-Kreis waren jedenfalls gut besucht.

Wackere Väter feiern auch bei kühlen Temperaturen und wechselhaftem Wetter. Wobei sehr viele Väter den Vatertag am Donnerstag auch mit ihren Familien genossen haben. Das hat sich zumindest auf dem Kleinheppacher Kopf bestätigt, wo sich beim Bergfest der Festplatz und das Bierzelt um die Mittagszeit gut füllten. Scharenweise pilgerten die Menschen zu dem beliebten Aussichtspunkt über dem Remstal hoch, um die Geselligkeit bei schönem Ausblick zu genießen und sich von den Frauen und Männern des Männergesangsvereins (MGV) Kleinheppach bewirten zu lassen.

 

Aber auch die kleinen Wanderer kamen an der Wurfbude und auf dem Spielplatz auf ihre Kosten. Wer an Himmelfahrt nicht die Gelegenheit hatte, auf dem Kleinheppacher Kopf zu feiern, dem bietet sich diese nochmals am Sonntag, 17. Mai. Dann wird sogar ein Busshuttle von Kleinheppach zum Festplatz angeboten.

Ebenso wie auf dem Kleinheppacher Kopf bot sich unter anderem auch in Waiblingen-Hohenacker die Gelegenheit, es sich beim Höflesfest gut gehen zu lassen. Dort wurde zum Frühschoppen und zum kulinarischen Programm neben dem geselligen Ambiente ein buntes Musikprogramm geboten.

 