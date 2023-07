In der Urlaubszeit sind weniger Pendler unterwegs, trotzdem müssen Daheimgebliebene mit einigen Verkehrsbehinderungen rechnen. Eine Engstelle droht am Kappelbergtunnel.

Sommerzeit ist Baustellenzeit – das gilt auch in diesem Jahr und für den Rems-Murr-Kreis. In den kommenden Wochen wird an etlichen Stellen gebuddelt, asphaltiert und ausgetauscht. Besonders viele Beeinträchtigungen sind auf der B 14 zu erwarten. Hier ein Überblick über mögliche Staufallen.

Schutzplanken werden getauscht Bereits Anfang der kommenden Woche beginnen Arbeiten an der B 14 auf dem Abschnitt zwischen dem Teiler und der Anschlussstelle Schwaikheim sowie zwischen dem Teiler und der Anschlussstelle Endersbach. Dort werden laut dem Landratsamt die veralteten Schutzplanken entlang des Mittelstreifens gegen eine modernere Variante ausgetauscht. Damit die Beschäftigten sicher arbeiten können, wird während des Austauschs jeweils die linke Fahrspur der B 14 gesperrt, es steht also in jede Richtung nur eine Spur zur Verfügung. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wird während der Baumaßnahme ebenfalls reduziert und liegt dann bei 80 Stundenkilometern. Die Arbeiten sollen laut Angaben des Landratsamtes bis voraussichtlich 10. September dauern. Je nachdem, ob das Wetter in den kommenden Wochen mitspielt oder nicht, kann es zu Terminverschiebungen kommen.

Fahrbahnerneuerung am Teiler Die wohl größte Staugefahr wartet kurz vor dem Kappelbergtunnel auf die Autofahrerinnen und Autofahrer: An der B-14-Anschlussstelle Waiblingen-Süd wird das Landratsamt „eine tiefergehende Instandsetzung“ vornehmen. Gemeint ist damit eine Erneuerung der Fahrbahn, die derzeit offenbar starke Beschädigungen aufweist.

Die Arbeiten beginnen am Montag, 7. August, und sollen bis Sonntag, 10. September, abgeschlossen sein. Das zuständige Straßenbauamt hat die Maßnahme in zwei Phasen geteilt. In der ersten Phase will man sich die Fahrspuren in Richtung Stuttgart vornehmen. Von 7. bis 23. August ist daher der Bereich von der Kreuzung am Waiblinger Tor bis zur Auffahrt auf die B 14 in Fahrtrichtung Stuttgart sowie die Rampe zur B 14/B 29 für den Verkehr gesperrt.

Autos müssen während dieser Zeit über die Alte Bundesstraße und die Westumfahrung via die Remstalstraße in Richtung Schmiden fahren, dann über die Fellbacher Straße, die Stauferstraße und die Bühlstraße durchs Fellbacher Gewerbegebiet die Rommelshauser Straße ansteuern und dort an der Anschlussstelle Fellbach zurück auf die B 14 wechseln.

In der zweiten Phase, die von 24. August bis voraussichtlich 10. September dauern wird, ist der Straßenabschnitt aus Stuttgart in Fahrtrichtung Waiblingen-Süd an der Reihe. Während dieser Zeit wird laut dem Landratsamt die gesamte Ausfahrt Waiblingen-Süd einschließlich der Tangente bis zur Kreuzung der Landesstraße zwischen Fellbach und Waiblingen gesperrt. Der Autoverkehr muss wiederum die Umleitungsstrecke über Waiblingen und Fellbach nehmen, die ausgeschildert wird. Autofahrer sollten für die Strecke mindestens eine Viertelstunde zusätzlich einplanen.

Bauarbeiten in Tunnels Auch die Tunnel im Landkreis werden während der Ferienzeit gewartet. An diesem Wochenende, genauer bis Montag, 31. Juli, 5 Uhr, wird daher der Leutenbachtunnel in beide Fahrtrichtungen gesperrt, Verkehrsteilnehmer müssen eine Umleitungsstrecke fahren. Die Technik wird modernisiert, und die Fahrbahn in den Röhren mit einer neuen Markierung versehen. Für den August kündigt die Straßenverkehrszentrale BW weitere Arbeiten im Leutenbachtunnel an, diese finden aber bei laufendem Betrieb statt, es werden nur einzelne Fahrspuren gesperrt.

Auch der durch Ruß, Reifenabrieb und Staub stark verschmutzte Kappelbergtunnel wird in der Sommerzeit auf Vordermann gebracht: Sowohl die Tunnelwände als auch die Schilder, die Beleuchtung und die Notrufnischen werden gereinigt. Dafür wird am Samstag, 5. August, ab Mitternacht die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Waiblingen bis 8 Uhr voll gesperrt. Die Röhre in Fahrtrichtung Stuttgart ist dann am Sonntag, 6. August, von Mitternacht bis 8 Uhr voll gesperrt.

Zwei Straßen bleiben gesperrt

Der Ausbau der Kreisstraße von Winnenden-Bürg nach Baach dauert entgegen der ursprünglichen Pläne noch bis zum September an. Dort gibt es eine Sperrung, ebenfalls auf der Strecke von Vorderwestermurr nach Murrhardt, welche noch bis Ende August andauern soll.