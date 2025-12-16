Rems-Murr-Kreis: Das Kreismedienzentrum in Backnang wird geschlossen – das sind die Gründe dafür

Das Landratsamt des Rems-Murr-Kreises schließt die Außenstelle in Backnang zum Jahresende. Service und Projekte werden künftig gebündelt in Waiblingen angeboten.
Manche Kritiker aus dem nördlichen Rems-Murr-Kreis könnten dies als weiteres Indiz für eine Schwächung des sogenannten Backnanger Raums werten. Fest steht jedenfalls: Das Kreismedienzentrum, bisher in Waiblingen wie in Backnang vertreten, schließt zum Jahresende seinen Standort in der Murr-Metrople. „Wir bündeln alle Angebote künftig am zentralen Standort in Waiblingen“, teilt die Presseabteilung des Landratsamts mit.