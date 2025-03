Rems-Murr-Kreis: Das erste Eis des Jahres – Diese Eisdielen haben schon geöffnet

Die Sonnenstrahlen werden wieder stärker – endlich. Die Temperaturen steigen und schaffen es mittlerweile deutlich in den zweistelligen Bereich. Das heißt: Es ist Zeit für das erste Eis des Jahres. Noch dazu ist der Rems-Murr-Kreis voll von schönen Eisdielen mit leckeren Angeboten. Welche sind die besten? Wir haben uns bei unserer Facebook-Community umgehört – und einige Favoriten ausmachen können.

Fellbach hat zwei beliebte Eiscafés

„Das GelatOne in Fellbach toppt keiner“, findet eine Nutzerin. Warum? „Da muss man sich selber überzeugen“, antwortet sie mit einem Lachen. „War man einmal dort, geht man nie wieder woanders hin“, findet auch Kristin Nauhardt aus Fellbach. „Frisch zubereitetes Eis, das geschmacklich einfach umwerfend ist“, beschreibt sie das Angebot. Auch die Lage der Eisdiele, die von der italienischen Familie Giacomel betrieben wird, könnte kaum besser sein, sie befindet sich in der Fellbacher Innenstadt, direkt neben der Markthalle (Hintere Str. 1). Das GelatOne hat dienstags bis sonntags geöffnet, jeweils zwischen 10 und 21 Uhr.

Im Eiscafé Vana setzt man auf regionale Zutaten. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Auch die Eismanufaktur Vana in Fellbach (Sebastian-Bach-Straße 14) scheint es unserer Community angetan zu haben – zum richtigen Zeitpunkt, denn am Samstag öffnet die Eisdiele nach der Winterpause zum ersten Mal wieder seine Türen. Auch in unserer Redaktion ist die Eisdiele sehr beliebt, denn das Eis wird vor allem aus regionalen und saisonalen Zutaten zubereitet. „Bei uns kommen keine Fertigmischungen, Farbstoffe, Emulgatoren oder sonstige Zusatzstoffe in das Speiseeis“, versprechen die Besitzer. Bis heute seien bereits mehr als 200 Eissorten entstanden, schreiben sie. Zu den ungewöhnlicheren zählen definitiv die Sorten Heidelbeere-Lavendel und Erdnuss-Schoko-Karamell. Auch vegane und zuckerfreie Eiskreationen hat die Eismanufaktur im Angebot. Die Eismanufaktur Vana hat ab dem 8. März wieder geöffnet, jeweils zwischen 12 und 18 Uhr.

Das mit dem schönen Ambiente: Eiscafé Laofe in Weinstadt

Ein weiteres Lieblingscafé unserer Community ist das Eiscafé Laofe in Weinstadt-Endersbach. Auch dieses kommt am Samstag aus der Winterpause zurück. „Das Ambiente ist gut, und auch die Auswahl an anderen, hausgemachten Speisen“, schreibt der Weinstädter Jens Kaubisch. „Es gibt auch leckeren Käsekuchen oder Tiramisu.“ Für Weinstadt sei das Eiscafe Laofe ein echter Gewinn.

Der Besitzer Fabio Gaudio bietet vor allem klassische Sorten an – mit dem Anspruch, diese dann richtig gut zu machen. „Bei mir gibt es keine knalligen Farben und nur Geschmackskombinationen, die es in der Natur auch gibt“, erklärte Gaudio einmal unserer Zeitung. Das Laofe befindet sich in der Traubenstraße 20, wer sich für einen Platz auf der Terrasse entscheidet, sitzt direkt an einem kleinen Bach. Das Laofe hat ab dem 8. März täglich zwischen 11 und 19 Uhr geöffnet.

Das mit dem kreativen Namen: „Mein Lieblingseiscafé“ in Winterbach

Das Lieblings-Eiscafe einer Nutzerin in Winterbach hat sein Ziel schon im Namen: Es heißt tatsächlich „Mein Lieblingseiscafé“. Das Café gibt es seit 2019 und liegt zentral, direkt neben der Winterbacher Volksbank und rund fünf Minuten Fußweg entfernt von der S-Bahnstation (Oberdorf 6). Besonders gefällt der Community das wechselnde Sortiment. „Der Inhaber lässt sich immer neue Ideen einfallen“, schreibt die Nutzerin. „In unserer Eismanufaktur entstehen innovative Sorten, die mit hochwertigen Zutaten und frischem Obst kreiert werden“, verspricht auch der Besitzer Alfred Isak. Bei gutem Wetter hat „Mein Lieblingseiscafé“ täglich zwischen 12 und 20 Uhr geöffnet.

Der Community-Gewinner: Das Eiscafé Dolomiti in Backnang

Das Dolomiti von Besitzerin Rosalia Moriello in Backnang ist ein echter Klassiker. Foto: Julian Rettig

Das Dolomiti in Backnang ist ein Klassiker. Da überrascht es wenig, dass unsere Community das Eiscafé am häufigsten genannt hat, als Antwort auf die Frage, wo es das beste Eis im Rems-Murr-Kreis gibt. Seit 2005 betreibt die Besitzerin Rosalia Moriello das Eiscafé schon, es liegt direkt in der Altstadt von Backnang und ist damit natürlich auch bestens erreichbar. „Rosa und ihre Mitarbeiter sind immer freundlich und nett, egal wie brechend voll es ist“, schreibt Thea Scheunemann aus Backnang. „Und sie hat die besten Eisbecher.“

Neben dem Eis bietet das Dolomiti unter anderem auch Crêpes, Waffeln, Getränke und Snacks an. Das große Angebot gefällt auch Janina Greco, die ebenfalls aus Backnang kommt. „Man kann den kleinen Flair Italiens genießen, und man steigt aus dem alltäglichen Trubel aus“, schreibt Greco. „Man fühlt sich wie bei sich zu Hause. Einfach ein Stück Backnanger Herz.“ Das Dolomiti hat montags bis samstags zwischen 8.30 und 19.30 Uhr sowie sonntags zwischen 9.30 und 19.30 Uhr geöffnet.