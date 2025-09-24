Rems-Murr-Kreis: Chaos auf Rems- und Murrbahn spitzt sich bis 2027 dramatisch zu

Pendler im Rems-Murr-Kreis müssen sich auf einen jahrelangen Stresstest einstellen. Doch 2027 könnte das bisherige Chaos noch in den Schatten stellen.
Was sich derzeit auf den Gleisen im Rems-Murr-Kreis abspielt, ist für viele Pendler schon jetzt eine tägliche Geduldsprobe. Doch was in den Jahren 2026 und besonders 2027 auf sie zukommt, droht das bisherige Chaos noch zu übertreffen. Das wurde bei der jüngsten Sitzung des Verkehrsausschusses des Kreistags mehr als deutlich. Der Anlass: Ein Antrag der CDU-Fraktion, der nicht nur alte Wunden aufriss, sondern neue Brandherde entfachte.