Flut in Rudersberg Hochwassermarke erinnert an Flut: „In sechs Minuten war der Laden vollgelaufen“

Wasser und Schlamm zerstörten im Juni 2024 die Metzgerei Hinderer in Rudersberg. Jetzt erinnert eine Marke am Gebäude an die Katastrophe – und den Wiederaufbau.